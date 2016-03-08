Раскрыта кража с банковского счёта участника СВО почти 8 млн рублей

Полиция установила местонахождение мошенников в Казани.

Российские правоохранительные органы на территории Волгоградской области раскрыла кражу с банковского счёта участника специальной военной операции. Известно, что лишившийся денежных средств мужчина обратился за помощью в местную полицию Волгограда. Потерпевший рассказал оперативникам о том, что что кто-то удалённо получил доступ к его личному кабинету в онлайн-банкинге, а затем похитил все имевшиеся там денежные сбережения. Речь шла о восьми миллионах рублей. По факту произошедшего ведется уголовное дело по части 4 статьи 158 УК РФ. Сотрудники МВД уточнили, что удалось отследить движение похищенных денег и установили регион, в котором они были обналичены.

Выехав в служебную командировку в город Казань, сыщики совместно с бойцами спецподразделения республиканской Росгвардии задержали подозреваемых в краже финансов по местам проживания. пресс-служба МВД РФ

Злоумышленниками оказались трое знакомых между собой студентов из местных вузов в возрасте от 17 до 18 лет. Полиция смогла узнать, что потерпевший, отправившись в зону проведения СВО, перестал пользоваться собственной SIM-картой. При этом мужчина забыл отвязать её от своей банковской карты. Один из задержанных нашёл информацию о данном абонентском номере в теневом сегменте Интернета. От воспользовался данными, взломал личный кабинет пользователя в онлайн-банкинге, а затем получил доступ к его накоплениям. После этого юноша перевёл средства на подконтрольные счета. Для вывода денег мошенники привлекли так называемых дропов, личность и местонахождение которых сейчас устанавливаются. Злоумышленники потратили похищенные миллионы рублей на отдых за границей и ставки в онлайн-казино.

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Фото и вижео: МВД Медиа