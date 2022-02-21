В Кабардино-Балкарии задержан несовершеннолетний водитель

Госавтоинспекция составила на юношу и его мать административные протоколы.

На территории Кабардино-Балкарии российскими правоохранительными органами задержан несовершеннолетний водитель "Оки", пытавшийся скрыться от погони. Соответствующее заявление сделали сотрудники пресс-службы регионального управления полиции. Уточняется, что во время несения службы представители Госавтоинспекции заметили автомобиль отечественного производства, за рулем которого водитель проигнорировал сигнал об остановке транспортного средства. Шофер попытался скрыться от преследования.

Полицейские требовали посредством специального громкоговорящего устройства от автомобилиста прекратить движение. Однако правонарушитель не подчинился. Продолжив поездку, он заехал в тупик, где и был задержан инспекторами ДПС. пресс-служба МВД РФ

Установлено, что за рулем машины находился 16-летний студент, у которого нет водительского удостоверения. Полиция установила, что автомобиль мальчик забрал у матери. За вождение без прав и выезд на встречную полосу в отношении юноши составлены административные материалы. Его родственника, передавшая управление автомобилем несовершеннолетнему, привлечена к ответственности по части 3 статьи 12.7 КоАП РФ.

В Ленобласти перед судом предстанет группа "барсеточников".

Фото и видео: МВД Медиа