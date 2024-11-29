В Ленобласти перед судом предстанет группа "барсеточников"

Злоумышленники выбирали парковки ТЦ, супермаркетов или иных общественных зданий, где отсутствовали камеры видеонаблюдения. Они вскрывали автомобили.

В Ленинградской области перед судом предстанет группа "барсеточников", специализирующаяся на кражах из салонов автомобилей. Подробности рассказали в пресс-службе МВД по Петербургу и Ленобласти.

По данным следствия, 45-летний выходец с Закавказья привлек двух своих знакомых (52 и 62 лет), нелегальных мигрантов из закавказских республик, к преступной деятельности. Все трое ранее были неоднократно судимы.

Злоумышленники выбирали парковки ТЦ, супермаркетов или иных общественных зданий, где отсутствовали камеры видеонаблюдения. Когда владелец авто уходил, один из подельников шел за ним следом, второй – оставался следить за окружающей обстановкой. Тем временем организатор подходил к автомобилю, с помощью электронного устройства вскрывал машину и похищал из салона деньги, планшеты, ноутбуки и мобильные телефоны. Если красть было нечего – подыскивали новый "объект".

Похищенное сбывалось на крупном вещевом рынке на юго-западе Петербурга, а денежные средства от продажи участники группы делили между собой.

Подельники постоянно "курсировали" по одному маршруту: город Сертолово, где сами и проживали, далее объезжали магазины Всеволожского и Кировского районов Ленобласти, оттуда выдвигались к ТЦ в поселке Новоселье Ломоносовского района, после чего через дамбу подъезжали к торговому комплексу в доме 133 на проспекте Энгельса в Петребурге и возвращались домой.

С декабря 2022 года по июль 2023 года фигурантами было совершено 6 краж на территории Невского и Выборгского районов Петербуга, а также Ломоносовского и Кировского районов Ленобласти на общую сумму 365 475 рублей.

Все подозреваемые были задержаны в сентябре 2023 года. В ходе следствия обвиняемые добровольно возместили 134 200 рублей материального ущерба потерпевшим.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Ломоносовский районный суд Ленинградской области для рассмотрения по существу.

Также недавно еще одну этническую группу карманников задержали в Петербурге.

Видео: МВД