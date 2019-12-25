Пьяный петербуржец украл из отделения УМВД фирменную куртку и получил 2 года в ИК

На счету обвиняемого 7 судимостей.

В Выборгском районном суде Санкт-Петербурга огласили приговор уроженцу Соснового Бора. Его обвиняют в краже, которую он совершил, находясь в отделении УМВД. О происшествии в своем Teelgram-канале рассказала глава Объединенной пресс-службы судов Северной столицы Дарья Лебедева.

Как было установлено в суде, инцидент имел место в феврале прошлого года. Фигурант уголовного дела увидел в отделении принадлежащие другому задержанному куртку Stone Island (за 100 тыс. рублей) и кофту Массимо Ости, С.Р. Company (стоимостью в 28 тыс. рублей). И присвоил их себе, пока никто не видел.

Новоприобретенную куртку обвиняемый положил рюкзак, а фирменную кофту надел на себя, после чего сбежал из отделения. Все это время мужчина был пьян. Свою вину на суде фигурант дела не отрицал.

По данным Дарьи Лебедевой, обвиняемый 1998 года рождения, но на счету имеет уже 7 судимостей (в основном за кражи). В этот раз мужчине назначили наказание в виде лишения свободы в ИК строгого режима на срок 2 года.

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Фото: Piter.TV