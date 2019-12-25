Житель Шушар предстанет перед судом за выращивание 54 кустов конопли

При обыске в квартире также изъяли марихуану, приготовленную к дальнейшему сбыту.

Прокуратура Пушкинского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 39-летнего жителя Шушар, который выращивал коноплю в своей квартире.

По данным надзорного ведомства, местный житель обвиняется по ч. 3 ст. 30, п. "г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере), ч. 1 ст. 231 УК РФ (незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства, в крупном размере).

По версии следствия, в мае 2025 года обвиняемый оборудовал в одной из квартир в доме 48 по Пушкинской улице в Шушарах несколько палаток, в которых посеял и вырастил 54 куста конопли. Фигурант сделал освещение, системы вентиляции воздуха и циркуляции воды, обеспечил для культивирования наркосодержащих растений подачу минеральных удобрений.

При обыске в квартире также изъяли марихуану, приготовленную к дальнейшему сбыту.

Уголовное дело направлено в Пушкинский районный суд для рассмотрения по существу.

В конце июня ещё один петербуржец не смог полететь в Турцию из-за марихуаны в багаже.

Фото: Piter.tv