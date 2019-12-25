  1. Главная
Петербуржца лишили прав после употребления чая с марихуаной
Сегодня, 20:39
Водитель в Петербурге потерял права за наркотическое опьянение после случайного чаепития.

В Санкт-Петербурге суд лишил водителя права управления автомобилем на год и 9 месяцев и назначил штраф в размере 45 тыс. рублей после того, как экспертиза показала наличие марихуаны в его организме. 

По данным правоохранителей, мужчину остановили сотрудники полиции и зафиксировали признаки опьянения. Медицинское освидетельствование подтвердило, что он находился под воздействием наркотического вещества. В суде он заявил, что перед поездкой выпил китайский чай, который, по его словам, содержал листья марихуаны.

Суд учёл результаты экспертизы и постановил назначить водителю штраф и длительное лишение водительских прав.

Фото: Piter.TV 

