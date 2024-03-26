У двух петербуржцев изъяли более 25 кг каннабиса

Двух петербуржцев задержали по подозрению в выращивании конопли. Об этом в своем Telegram-канале рассказала официальный представитель МВД Ирина Волк.
Предварительно установлено, что злоумышленники выращивали коноплю в нескольких жилых помещениях на территории Санкт-Петербурга для последующего производства наркотических средств и их продажи.
В ходе обысков по местам проживания обнаружено 64 куста конопли, а также каннабис общим весом более 25 килограммов, оборудование для культивирования наркосодержащих растений, удобрения.
Возбуждены уголовные дела по статьями 30 и 228.1, а также 231 УК РФ. Фигурантам избраны различные меры пресечения.
В настоящее время сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление всех эпизодов противоправной деятельности и ее возможных соучастников.
Ранее суд огласил приговор петербуржцу, который выращивал 24 куста конопли "для себя".
Видео: Telegram/ Ирина Волк
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