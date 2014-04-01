Суд огласил приговор петербуржцу, который выращивал 24 куста конопли "для себя"

Он проведет в ИК строгого режима 10,5 лет.

Суд Красносельского района Северной столицы вынес приговор Олегу Зуеву, которого признали виновным в двух эпизодах нарушения 228-й статьи УК РФ. Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

Так, в суде было установлено, что не позднее 17 сентября прошлого года фигурант дела незаконно приобрел семена конопли. Приискав также и оборудования для их выращивания, Зуев отнес семена в квартир дома на улице Освобождения, где впоследствии и вырастил 18 кустов.

Помимо прочего у обвиняемого также была "лаборатория" на Дороге Жизни во Всеволожске. Там наркоаграрий выращивал не менее 6 кустов марихуаны. Всю изготовленную запрещенную продукцию у Зуева изъяли правоохранители. В суде фигурант дела признал свою вину лишь частично, указав, что растил коноплю только для себя, не с целью дальнейшего сбыта.

Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 10.5 лет в ИК строгого режима. Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга

Ранее мы рассказывали, что рецидивист избил знакомого из-за денежного долга на Уральской улице.

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