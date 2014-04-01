Рецидивист избил знакомого из-за денежного долга на Уральской улице

Пострадавшего доставили в больницу с сотрясением головного мозга, переломом носа и гематомой левого глаза.

Росгвардейцы задержали мужчину, избившего знакомого в ходе конфликта на Васильевском острове. Об этом рассказали в ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.

Вечером 30 марта сотрудники вневедомственной охраны услышали крики и шум драки на Уральской улице около гипермаркета. На месте поймали нетрезвого 21-летнего рецидивиста, который напал на 23-летнего мужчину. Пострадавшего доставили в больницу с сотрясением головного мозга, переломом носа и гематомой левого глаза.

Задержанного увезли в 30-й отдел полиции. Ранее его привлекали к уголовной ответственности за совершение кражи. Предварительно, причиной ссоры мог стать денежный долг.

Ранее на Piter.TV: пациент НИИ Скорой помощи в наркотическом опьянении изрезал ножом другого пациента.

Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти