После гибели рабочего на производстве во Всеволожске возбудили уголовное дело

На мужчину упал гибочный станок.

В Ленинградской области следователи Всеволожска возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека) после гибели рабочего. Об этом сообщили в СК РФ.

На территории производственного цеха 6 октября, при выполнении работ по перемещению гибочного станка, произошло его падение на 42-летнего сотрудника коммерческой организации. От полученных телесных повреждений мужчина сразу скончался.

Предварительно установлено, что произошедшее могло стать следствием нарушения требований охраны труда сотрудниками организации, на которых была возложена обязанность по обеспечению их соблюдения. Пресс-служба СК РФ

Сейчас устанавливаются все обстоятельства случившегося, также допрашиваются очевидцы и должностные лица. Назначены необходимые судебные экспертизы.

Ранее мы рассказывали о том, что после гибели рабочего в Новосаратовке возбуждено уголовное дело.

Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Ленобласти