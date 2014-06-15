В Купчино собака напала на петербурженку

Пострадавшую доставили в НИИ Скорой помощи имени Джанелидзе.

В Купчино собака покусала местную жительницу. Пострадавшая госпитализирована в больницу, пишет "Фонтанка".

Инцидент произошел утром 13 марта у дома по Малой Балканской улице. По словам очевидцев, животное не могли оторвать от 66-летней женщины примерно пять минут. У собаки есть хозяйка, на которую она тоже не реагировала.

На место приезжали полицейские и скорая помощь. Пострадавшую доставили в НИИ Скорой помощи имени Джанелидзе, у нее зафиксировали множественные укушенные раны ноги, укус пальца руки и травму колена. Известно, что собаку усыпили.

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Фото: Piter.TV