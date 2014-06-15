  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Купчино собака напала на петербурженку
Сегодня, 14:18
1219
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

В Купчино собака напала на петербурженку

0 0

Пострадавшую доставили в НИИ Скорой помощи имени Джанелидзе.

В Купчино собака покусала местную жительницу. Пострадавшая госпитализирована в больницу, пишет "Фонтанка". 

Инцидент произошел утром 13 марта у дома по Малой Балканской улице. По словам очевидцев, животное не могли оторвать от 66-летней женщины примерно пять минут. У собаки есть хозяйка, на которую она тоже не реагировала. 

На место приезжали полицейские и скорая помощь. Пострадавшую доставили в НИИ Скорой помощи имени Джанелидзе, у нее зафиксировали множественные укушенные раны ноги, укус пальца руки и травму колена. Известно, что собаку усыпили. 

Ранее на Piter.TV: в Луге пьяная пара натравила на полицейских бойцовскую собаку. 

Фото: Piter.TV

Теги: купчино, нападение собаки
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии