В Луге пьяная пара натравила на полицейских бойцовскую собаку

Также полицейские получили удар ножом и металлической монтировкой.

В Луге по факту применения насилия в отношении сотрудников полиции возбуждено уголовное дело. Об этом рассказали в СК по Ленинградской области.

Следственным отделом по городу Луга СУ в отношении 26-летней женщины и 29-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти, опасного для жизни и здоровья).

По версии следствия, ночью 12 марта злоумышленники, находясь на Нарвской улице, применили насилие в отношении представителей власти, в связи с исполнением ими своих должностных обязанностей. Так, 26-летняя подозреваемая, находясь в состоянии алкогольного опьянения, ударила рукой по лицу полицейского, после чего дала команду собаке бойцовской породы атаковать. Собака подбежала ко второму полицейскому и укусила его за голеностоп левой ноги.

Скрываясь с места происшествия, злоумышленники проследовали в парадную жилого дома по проспекту Кирова, туда же забежали сотрудники полиции. В парадной злоумышленница нанесла один удар ножом в область спины полицейского, а ее 29-летний соучастник нанес удар металлической монтировкой по правой ноге второму сотруднику полиции.

Подозреваемые задержаны. В ближайшее время им будет предъявлено обвинение. Перед судом возбуждено ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

Видео: СК по Ленобласти