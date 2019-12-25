Во время пожара на Малой Балканской пострадали мужчина и женщина

Во Фрунзенском районе вечером 28 августа произошел пожар. Есть пострадавшие, рассказали в ГУ МЧС России по Петербургу.
Сообщение о возгорании на Малой Балканской улице, 14к1, поступило спасателям вчера в 23:00. В трехкомнатной квартире полыхали обстановка комнаты на площади 10 "квадратов" и балкон на 6 "квадратах". С огнем справились к 23:21.
В результате ожоги получили мужчина и женщина, их госпитализировали в городскую больницу. К ликвидации пожара привлекали 15 человек личного состава МЧС и три единицы техники. Все обстоятельства происшествия устанавливаются.
Фото: Piter.TV
