  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Во время пожара на Малой Балканской пострадали мужчина и женщина
Сегодня, 8:16
128
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

Во время пожара на Малой Балканской пострадали мужчина и женщина

0 0

В трехкомнатной квартире полыхали обстановка комнаты на площади 10 "квадратов" и балкон на 6 "квадратах".

Во Фрунзенском районе вечером 28 августа произошел пожар. Есть пострадавшие, рассказали в ГУ МЧС России по Петербургу. 

Сообщение о возгорании на Малой Балканской улице, 14к1, поступило спасателям вчера в 23:00. В трехкомнатной квартире полыхали обстановка комнаты на площади 10 "квадратов" и балкон на 6 "квадратах". С огнем справились к 23:21. 

В результате ожоги получили мужчина и женщина, их госпитализировали в городскую больницу. К ликвидации пожара привлекали 15 человек личного состава МЧС и три единицы техники. Все обстоятельства происшествия устанавливаются. 

Ранее мы сообщили о том, что жителей дома на Стойкости начали возвращать в квартиры после взрыва газа. 

Фото: Piter.TV 

Теги: малая балканская улица, пожар
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Пожар,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии