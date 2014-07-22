Жителей дома на Стойкости начали возвращать в квартиры после взрыва газа

Специалисты проверяют поврежденный дом на Стойкости, а жильцы ждут решения.

В Санкт-Петербурге специалисты приступили к повторному обследованию дома на улице Стойкости после взрыва бытового газа, сообщили в Telegram-канале МО "Ульянка".

Вечером 26 августа в трехкомнатной квартире дома 29, корпус 2 по улице Стойкости произошел взрыв газа. В результате происшествия погиб один человек.

Жителей первой и третьей парадных допустили в квартиры около 23:00. Восьми жильцам второй парадной пришлось провести ночь в школе № 283. Утром 27 августа специалисты начали повторный осмотр здания для оценки условий возвращения оставшихся жильцов. Представители районной администрации и муниципального образования находились на месте, сотрудники ЖКС с 7:00 занимались уборкой разбитых стекол.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил и. о. руководителя ГСУ СКР по Санкт-Петербургу Марине Парастаевой доложить о ходе расследования уголовного дела, возбужденного по статье о причинении смерти по неосторожности.

Ранее пожар в Кировском районе Санкт-Петербурга унес жизнь одного человека,

Фото: прокуратура Санкт-Петербурга