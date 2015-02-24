Пожар в Кировском районе Санкт-Петербурга унес жизнь одного человека

Один человек пострадал.

В Кировском районе Санкт-Петербурга произошёл пожар в трёхкомнатной квартире, в результате которого один человек погиб, а ещё один получил травмы. Об этом сообщают "Известия".

Во вторник, 26 августа, в Кировском районе Санкт-Петербурга вспыхнул пожар в трёхкомнатной квартире площадью 50 кв. м. В результате возгорания один человек погиб, ещё один получил травмы. Огонь повредил четыре бетонные плиты. На место происшествия прибыли 28 специалистов и семь единиц техники. Спасатели продолжают работу по ликвидации пожара. В Главном следственном управлении Следственного комитета РФ по городу сообщили, что возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности".

Прокуратура организовала проверку соблюдения требований безопасности при использовании газового оборудования и законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Ночью 25 августа при пожаре на Туристской улице скончался мужчина. В однокомнатной квартире полыхала обстановка на площади 10 "квадратов".

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Петербургу (носит иллюстративный характер)