Квартирный пожар на Туристской забрал жизнь мужчины

В "однушке" полыхала обстановка на площади 10 "квадратов".

В Приморском районе ночью 25 августа произошел смертельный пожар. Об этом рассказали в ГУ МЧС России по Петербургу.

Сообщение о возгорании на Туристской улице, 24, поступило спасателям в 03:29. В однокомнатной квартире полыхала обстановка на площади 10 "квадратов". С огнем справились к 04:13.

В результате погиб мужчина. Тушили пожар 14 человек личного состава МЧС и три единицы техники. Все обстоятельства происшествия устанавливаются.

Ранее мы сообщили о том, что на 9-й Красноармейской улице в четырехкомнатной квартире загорелась плита. Ликвидировать пожар приехали 15 спасателей. Никто не пострадал.

Фото: Piter.TV