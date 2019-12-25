  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Квартирный пожар на Туристской забрал жизнь мужчины
Сегодня, 8:03
121
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

Квартирный пожар на Туристской забрал жизнь мужчины

0 0

В "однушке" полыхала обстановка на площади 10 "квадратов".

В Приморском районе ночью 25 августа произошел смертельный пожар. Об этом рассказали в ГУ МЧС России по Петербургу. 

Сообщение о возгорании на Туристской улице, 24, поступило спасателям в 03:29. В однокомнатной квартире полыхала обстановка на площади 10 "квадратов". С огнем справились к 04:13. 

В результате погиб мужчина. Тушили пожар 14 человек личного состава МЧС и три единицы техники. Все обстоятельства происшествия устанавливаются. 

Ранее мы сообщили о том, что на 9-й Красноармейской улице в четырехкомнатной квартире загорелась плита. Ликвидировать пожар приехали 15 спасателей. Никто не пострадал. 

Фото: Piter.TV 

Теги: пожар, туристская улица
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Пожар,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии