  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
На 9-й Красноармейской улице в четырехкомнатной квартире загорелась плита
Сегодня, 16:57
50
nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

На 9-й Красноармейской улице в четырехкомнатной квартире загорелась плита

0 0

Тушить пожар приехали 15 спасателей.

В Адмиралтейском районе в четырехкомнатной квартире вспыхнула кухонная плита. С огнем боролись 15 человек личного состава МЧС.

Сообщение о возгорании поступило 21 августа в 16:37. В четырехкомнатной квартире на 9-я Красноармейской улице, дом 15, на кухне площадью 10 квадратных метров происходило горение кухонной плиты.

В 16:49 пожар был ликвидирован. Сведения о пострадавших не поступали.     

Ранее по факту пожара в Центре социальной реабилитации инвалидов возбудили уголовное дело.

Фото: unsplash (KWON JUNHO)

Теги: возгорание, мчс
Категории: Лента новостей, Происшествия, Пожар,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии