На 9-й Красноармейской улице в четырехкомнатной квартире загорелась плита

Тушить пожар приехали 15 спасателей.

В Адмиралтейском районе в четырехкомнатной квартире вспыхнула кухонная плита. С огнем боролись 15 человек личного состава МЧС.

Сообщение о возгорании поступило 21 августа в 16:37. В четырехкомнатной квартире на 9-я Красноармейской улице, дом 15, на кухне площадью 10 квадратных метров происходило горение кухонной плиты.

В 16:49 пожар был ликвидирован. Сведения о пострадавших не поступали.

Фото: unsplash (KWON JUNHO)