По факту пожара в Центре социальной реабилитации инвалидов возбудили уголовное дело

Во время ремонта на крыше здания произошло возгорание.

В Петербурге по факту возгорания кровли здания Центра социальной реабилитации инвалидов возбуждено уголовное дело. Следственным отделом по Пушкинскому району возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных и иных работ, повлекшее по неосторожности причинение крупного ущерба).

По версии следствия, 19 августа в здании Центра социальной реабилитации инвалидов, расположенном на бульваре Алексея Толстого в Пушкинском районе, проводились работы по капитальному ремонту фасада. В результате допущенных нарушений, на крыше здания произошло возгорание, повлекшее причинение материального ущерба Центру социальной реабилитации инвалидов в крупном размере.

Экстренными службами пожар был потушен, пострадавших нет.

Фото: Telegram/ Питерский Следком