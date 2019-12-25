С крыши дома на Литейном снимали туристов из Калининграда

В Центральном районе Петербурга полицейским и росгвардейцам пришлось эвакуировать четверых путешественников, которые забрались на высотное здание после посещения ночного заведения.

В Центральном районе Петербурга произошло необычное происшествие с участием группы туристов. Четверо путешественников из Калининграда, среди которых были трое мужчин и одна женщина, забрались на крышу дома, расположенного на Литейном проспекте.

Как сообщает "Фонтанка", экстремальная прогулка состоялась после того, как компания покинула ночной клуб. Один из участников во время нахождения на высоте уснул.

Сигнал о нарушителях поступил в полицию от сотрудников клиники "Скандинавия", которых встревожил шум. Прибывший на место наряд Росгвардии организовал спуск всей четверки с крыши на землю.

