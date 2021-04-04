В Василеостровском районе Петербурга мужчина прокатился на крыше машины

Необычный инцидент произошел в Петербурге: очевидцы засняли человека с курьерской сумкой, который выбрал экстремальный способ передвижения на крыше легкового автомобиля.

В Василеостровском районе Петербурга очевидцы засняли необычную дорожную сцену. Мужчина с сумкой, напоминающей экипировку служб доставки, передвигался на крыше легкового автомобиля. В конце видеозаписи видно, как он практически лег животом на крышу.

Инцидент произошел утром 20 марта около 10 часов. Кадры опубликовал телеграм-канал "Мегаполис".

В пресс-службе сервисов доставки "Яндекса" сообщили, что компания проверяет поступившую информацию. Там подчеркнули, что не поддерживают опасное вождение и создание аварийных ситуаций на дорогах. Если факт подтвердится и человек на видео окажется курьером-партнером сервиса, к нему применят меры в соответствии с установленными стандартами.

