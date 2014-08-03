  1. Главная
Начата доследственная проверка по факту возгорания кровли здания Центра социальной реабилитации инвалидов
Сегодня, 16:59
Начата доследственная проверка по факту возгорания кровли здания Центра социальной реабилитации инвалидов

Экстренными службами пожар был потушен, пострадавших нет.

В Санкт-Петербурге следователями проводится проверка по факту возгорания кровли здания Центра социальной реабилитации инвалидов. Об этом рассказали в СК по Северной столице.

В ходе мониторинга соцсетей была установлена публикация, согласно которой 19 августа в здании Центра социальной реабилитации инвалидов, расположенном на бульваре Алексея Толстого в Пушкинском районе, произошло возгорание кровли. Экстренными службами пожар был потушен, пострадавших нет.

Следственным отделом по Пушкинскому району организована процессуальная проверка по признакам преступления, предусмотренного ст. 219 УК РФ (нарушение требований пожарной безопасности).

Фото: Telegram/ Mash | Мэш на Мойке

Теги: возгорание, центр социальной реабилитации инвалидов
Категории: Лента новостей, Происшествия, Пожар, Новости СПб,

