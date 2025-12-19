Подвальное возгорание в Петербурге потушили за несколько часов

Пожар в жилом доме на Кантемировской улице полностью ликвидирован.

В Санкт-Петербурге сотрудники экстренных служб полностью ликвидировали пожар в жилом доме на Кантемировской улице. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.

По данным ведомства, возгорание по адресу Кантемировская улица, дом тридцать один было потушено в 20 часов 05 минут 4 февраля 2026 года. Сообщение о пожаре поступило в экстренные службы в 17 часов 45 минут. Огонь возник в подвальном помещении жилого дома и охватил площадь около 30 квадратных метров. Для ликвидации возгорания были привлечены 20 сотрудников пожарно спасательных подразделений и задействованы четыре единицы специальной техники.

Сведений о пострадавших в результате пожара не поступало. Из за пожара и работы экстренных служб на Кантемировской улице и на ряде прилегающих магистралей было затруднено движение транспорта. По информации городских служб, на участке образовались заторы, общественный транспорт следовал с существенными задержками.

