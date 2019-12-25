Маршруты поездов из Петербурга меняют из-за возгорания цистерн на перегоне

Пассажирские поезда следуют обходным путём после ЧП с цистернами под Пермью.

Маршруты поездов №146 Санкт-Петербург – Челябинск и №14 Санкт-Петербург – Новокузнецк изменены из-за пожара в составе грузового поезда на перегоне Шамары – Кордон. По информации РЖД, цистерны загорелись во время движения, после чего было принято решение направить пассажирские составы по резервному пути.

Поезда проследуют через станции Чусовская и Нижний Тагил с возвращением на основной маршрут в районе станции Екатеринбург. Аналогичная схема применяется для поезда №10 Москва – Владивосток.

В компании сообщили, что инцидент затронул и другие направления. Задерживаются составы Москва – Северобайкальск, Москва – Чита, Владивосток – Москва и Екатеринбург – Пермь.

В РЖД отметили, что сотрудники поездных бригад оказывают всестороннюю помощь пассажирам, проводится комплекс мер для оперативного восстановления движения.

Ранее мы сообщили о том, что строительство ВСМ Москва – Санкт-Петербург идёт по графику и без задержек.

Фото: Piter.TV