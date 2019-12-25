Пожару в Центре социальной реабилитации инвалидов в Пушкине присвоен номер 1-БИС

На ликвидацию пожара направлены шесть единиц спецтехники и 30 сотрудников противопожарной службы.

Сегодня днём в Пушкинском районе Санкт-Петербурга произошёл серьёзный пожар в центре социальной адаптации инвалидов. ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу сообщило, что сигнал о возгорании поступил 19 августа в 13:44 по адресу: Пушкин, бульвар Алексея Толстого, дом 32.

На место незамедлительно выехали пожарно-спасательные команды, которые обнаружили, что огонь охватил крышу административного здания реабилитационного центра на площади около 40 квадратных метров.

Спасательное ведомство уточнило, что в 14:06 пожарной службе пришлось повысить категорию сложности пожара до ранга "1-БИС", а уже в 14:33 распространение пламени удалось остановить. По данным Teleram-канала SHOT, пострадали три человека — два постояльца и сотрудник.

На ликвидацию пожара направлены шесть единиц спецтехники и 30 сотрудников противопожарной службы.

Ранее мы сообщили о том, что пожар в Колпино охватил 400 квадратных метров крыши здания.

Фото: Piter.TV