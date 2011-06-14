Пьяный петербуржец проник в чужой автодом на Малой Балканской улице

По словам задержанного, после ссоры с женой он ушел из дома, а позже, находясь в состоянии алкогольного опьянения, решил проникнуть в кемпер, чтобы провести там ночь.

Во Фрунзенском районе Петербурга сотрудники Росгвардии задержали мужчину, проникшего в чужой прицеп-автодом. Подробности рассказали в пресс-службе вневедомственной охраны по Петербургу и Ленобласти.

Поздним вечером 25 августа к наряду Росгвардии, находившемуся на маршруте патрулирования, обратился прохожий. Он сообщил о том, что у припаркованного на Малой Балканской улице прицепа для путешествий повреждена входная дверь, а внутри кто-то находится с включенным фонариком.

Росгвардейцы незамедлительно прибыли на стоянку, где задержали нетрезвого 44-летнего гражданина, выломавшего дверь и проникшего в прицеп-кемпер.

Сотрудники Росгвардии доставили правонарушителя в 14 отдел полиции. По словам задержанного, после ссоры с женой он ушел из дома, а позже, находясь в состоянии алкогольного опьянения, решил проникнуть в кемпер, чтобы провести там ночь. Владельца прицепа оповестили о случившемся. Сумма ущерба устанавливается.

Задержанный ранее привлекался к уголовной ответственности за совершение разбойного нападения.

Фото и видео: пресс-служба вневедомственной охраны по СПб и ЛО