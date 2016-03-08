Как фургон превратить в зимний дом на колёсах: главные советы для будущих путешественников

Вэнлайф в нашей стране начал развиваться сравнительно недавно, но уже сформировал собственное сообщество.

Жизнь в автодоме уже давно перестала быть западной экзотикой и активно приживается в России. Всё больше людей переоборудуют фургоны и микроавтобусы под полноценные кемперы, способные выдержать и мороз, и плохие дороги. Однако красивых интерьеров в соцсетях мало — надежный дом на колёсах строится вокруг практичности и грамотного подхода.

Вэнлайф в нашей стране начал развиваться сравнительно недавно, но уже сформировал собственное сообщество. Одни переезжают в автодом почти насовсем, другие используют его только для путешествий и долгих выездов на природу. Независимо от целей, любой проект начинается с выбора машины. Как отметил портал 110km.ru, для сложных маршрутов по северу чаще берут "Газель" или полноприводный "Соболь" — недорого, ремонтопригодно и с большим запасом места. Тем, кто готов вложиться больше, подходят подержанные Ford Transit, Citroën Jumper или Peugeot Boxer: у них комфортнее подвеска, ниже пол и обычно надёжнее дизельные моторы.

Опытные путешественники выделяют один главный секрет — продуманный план. Перед началом работ важно решить, где будет кровать нормальных размеров, как разместить кухонный блок и хранение вещей, и куда спрятать аккумуляторы или газ. Лишняя теснота быстро превращает поездку в испытание, поэтому лучше отказаться от ненужных элементов и оставить свободное пространство.

Ключевой этап — утепление. Без него салон не удержит тепло даже с мощным обогревателем. Обычно стены и потолок закрывают виброизоляцией, затем укладывают утеплитель и пароизоляцию, а сверху — фанеру и практичную отделку. Пол чаще покрывают автолинолеумом, который не боится влаги и легко моется. Продуманное утепление окон — отдельная задача: помогают съемные заглушки или двойные стекла.

Салон собирают вокруг функциональности: поворотные передние сиденья расширяют пространство, под диван ставят ящики, а над бортами монтируют вместительные антресоли. Кухню делают индивидуально — с местом под холодильник, плиту и мойку. Водяную систему на зиму лучше оставлять в виде съёмных канистр, чтобы избежать замерзания.

Электрика строится вокруг дополнительного аккумулятора и инвертора. Добавляют розетки, светодиодное освещение и при желании — солнечные панели. Главным же элементом комфорта зимой остаётся автономный обогреватель типа Webasto или Planar, способный держать в салоне плюсовую температуру даже при тридцатиградусном морозе.

Снаружи фургон усиливают багажником, лестницей, боковыми порогами и иногда шноркелем для поездок в труднодоступные места. Обязательное правило — не перегружать машину и учитывать её массу.

Переоборудование фургона в кемпер — это не weekend-проект, а длительная работа, требующая аккуратности и здравого смысла. Но даже базово подготовленный автодом позволяет выехать в тайгу, горы или к морю, не думая о гостиницах. Дальше остаётся только выбирать маршрут.

Фото: unsplash (Stephan Widua)