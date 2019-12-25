На улице Софьи Ковалевской собака покусала иностранца

В больнице пострадавшему диагностировали раны пальца и кровоподтек предплечья.

В Калининском районе Петербурга собака напала на итальянца. Мужчине потребовалась помощь медиков, пишет 78.ru.

Предварительно, 54-летний иностранец накануне вечером разнимал псов в парадной дома по улице Софьи Ковалевской, один из них покусал его. В больнице пострадавшему диагностировали раны пальца и кровоподтек предплечья. Он был отпущен на амбулаторное лечение в удовлетворительном состоянии.

По данным "Фонтанки", гражданин Италии в Северной столице дает частные уроки родного языка.

Ранее на Piter.TV: в Купчино собака напала на петербурженку.

Фото: Piter.TV