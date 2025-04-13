  1. Главная
Стала известна причина смертельного пожара на Софьи Ковалевской
Сегодня, 16:26
Стала известна причина смертельного пожара на Софьи Ковалевской

В пресс-службе МЧС России назвали причину смертельного пожара на улице Софьи Ковалевской в Петербурге. Напомним, еще 5 января в однокомнатной квартире полыхала обстановка на площади 5 квадратных метров. Погибший, 36-летний мужчина, скончался из-за сигареты. Он закурил в постели, после чего возникло возгорание. 

Отмечается, что в прошлом году жертвами вредной привычки стали 43 человека, также зафиксировали 51 пострадавшего. Всего от сигарет случилось более 2 тыс. пожаров. 

Ранее на Piter.TV: при пожаре на Петергофском шоссе пострадала женщина. К ликвидации огня привлекали 15 сотрудников МЧС и три единицы техники. 

Фото: пресс-служба МЧС России 

