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Домашний пес покусал девочку в Колпино
Сегодня, 11:58
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Домашний пес покусал девочку в Колпино

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У нее зафиксировали укушенную рану нижней губы и травму предплечья.

В Колпино в Петербурге американский стаффордширский терьер покусал девочку, когда она пыталась погладить его. Об этом 24 июля пишет 78.ru. 

Женщина пошла с животным в магазин и по пути встретила маленькую знакомую, последняя пострадала в результате нападения пса. На место вызвали скорую медицинскую помощь, состояние оценено как средней степени тяжести. У нее зафиксировали укушенную рану нижней губы и травму предплечья. 

Хозяйку собаки допросили, по ее словам, пес был на поводке, однако без намордника. Владелица питомца вину признала. 

Ранее мы рассказывали о том, что собака провалилась в заброшенное здание в Лодейном Поле. 

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер) 

Теги: колпино, нападение собаки
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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