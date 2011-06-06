Домашний пес покусал девочку в Колпино

У нее зафиксировали укушенную рану нижней губы и травму предплечья.

В Колпино в Петербурге американский стаффордширский терьер покусал девочку, когда она пыталась погладить его. Об этом 24 июля пишет 78.ru.

Женщина пошла с животным в магазин и по пути встретила маленькую знакомую, последняя пострадала в результате нападения пса. На место вызвали скорую медицинскую помощь, состояние оценено как средней степени тяжести. У нее зафиксировали укушенную рану нижней губы и травму предплечья.

Хозяйку собаки допросили, по ее словам, пес был на поводке, однако без намордника. Владелица питомца вину признала.

Ранее мы рассказывали о том, что собака провалилась в заброшенное здание в Лодейном Поле.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)