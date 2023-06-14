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Собака провалилась в заброшенное здание в Лодейном Поле

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Работниками службы животное было благополучно освобождено из опасного положения и передано обратно владельцу.

Официальный канал аварийно-спасательной службы Ленинградской области проинформировал, что собака по кличке Степа попала в беду, угодив в основание полуразрушенной постройки возле города Лодейное Поле.

Инцидент произошёл сегодня днём. Получив сигнал о происшествии, на место незамедлительно отправилась дежурная бригада местного поисково-спасательного подразделения.

Работниками службы животное было благополучно освобождено из опасного положения и передано обратно владельцу.

Ранее спасатели вывели двух мужчин из леса у станции Пелла.

Фото: Telegram /  Аварийно-спасательная служба ЛО

Теги: аварийно-спасательная служба ленобласти, ленобласть
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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