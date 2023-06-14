Собака провалилась в заброшенное здание в Лодейном Поле

Работниками службы животное было благополучно освобождено из опасного положения и передано обратно владельцу.

Официальный канал аварийно-спасательной службы Ленинградской области проинформировал, что собака по кличке Степа попала в беду, угодив в основание полуразрушенной постройки возле города Лодейное Поле.

Инцидент произошёл сегодня днём. Получив сигнал о происшествии, на место незамедлительно отправилась дежурная бригада местного поисково-спасательного подразделения.

Работниками службы животное было благополучно освобождено из опасного положения и передано обратно владельцу.

Ранее спасатели вывели двух мужчин из леса у станции Пелла.

Фото: Telegram / Аварийно-спасательная служба ЛО