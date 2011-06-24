Спасатели вывели двух мужчин из леса у станции Пелла

Потерпевших нашли волонтеры поискового отряда "Экстремум", после чего эвакуацией занялись спасатели из поисково-спасательного подразделения города Шлиссельбурга.

Ночью минувших суток спасатели осуществляли поисковую операцию в Кировском районе Ленинградской области.

Мужчины обратились в региональную аварийно-спасательную службу с сообщением о том, что они потерялись в лесной зоне недалеко от железнодорожной платформы Пелла.

Потерпевших нашли волонтеры поискового отряда "Экстремум", после чего эвакуацией занялись спасатели из поисково-спасательного подразделения города Шлиссельбурга, сообщила областная аварийно-спасательная служба.

Ранее мы сообщили о том, что в карьере Запстрой в Ленобласти утонул мужчина.

Фото: Аварийно-спасательная служба Ленобласти