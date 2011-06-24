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Спасатели вывели двух мужчин из леса у станции Пелла
Сегодня, 10:22
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Спасатели вывели двух мужчин из леса у станции Пелла

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Потерпевших нашли волонтеры поискового отряда "Экстремум", после чего эвакуацией занялись спасатели из поисково-спасательного подразделения города Шлиссельбурга.

Ночью минувших суток спасатели осуществляли поисковую операцию в Кировском районе Ленинградской области.

Мужчины обратились в региональную аварийно-спасательную службу с сообщением о том, что они потерялись в лесной зоне недалеко от железнодорожной платформы Пелла.

Потерпевших нашли волонтеры поискового отряда "Экстремум", после чего эвакуацией занялись спасатели из поисково-спасательного подразделения города Шлиссельбурга, сообщила областная аварийно-спасательная служба.

 Ранее мы сообщили о том, что в карьере Запстрой в Ленобласти утонул мужчина.

Фото: Аварийно-спасательная служба Ленобласти

Теги: аварийно-спасательная служба ленобласти, ленобласть
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области, Происшествия,

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