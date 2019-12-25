В карьере Запстрой в Ленобласти утонул мужчина

На место выезжала дежурная смена поисково-спасательного отряда Шлиссельбурга.

В акватории карьера Запстрой прошли поиски. Об этом 21 июля рассказали в Аварийно-спасательной службе Ленобласти.

Накануне в ведомство поступила информация об утонувшем мужчине в водоеме в районе деревни Керро. На место выезжала смена поисково-спасательного отряда Шлиссельбурга.

Спасатели обнаружили погибшего, доставили тело на берег и передали полицейским.

Ранее мы сообщили о том, что в Верхнем Суздальском озере утонул 19-летний парень.

Фото: Аварийно-спасательная служба Ленобласти