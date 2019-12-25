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В карьере Запстрой в Ленобласти утонул мужчина
Сегодня, 9:26
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В карьере Запстрой в Ленобласти утонул мужчина

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На место выезжала дежурная смена поисково-спасательного отряда Шлиссельбурга.

В акватории карьера Запстрой прошли поиски. Об этом 21 июля рассказали в Аварийно-спасательной службе Ленобласти.  

Накануне в ведомство поступила информация об утонувшем мужчине в водоеме в районе деревни Керро. На место выезжала смена поисково-спасательного отряда Шлиссельбурга. 

Спасатели обнаружили погибшего, доставили тело на берег и передали полицейским. 

Ранее мы сообщили о том, что в Верхнем Суздальском озере утонул 19-летний парень. 

Фото: Аварийно-спасательная служба Ленобласти 

Теги: запстрой, происшествия
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Новости Ленинградской области,

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