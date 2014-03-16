Домашняя собака покусала маленького петербуржца в деревне Кипень

Мальчика увезли на скорой помощи в больницу.

В Ленобласти собака напала на 11-летнего мальчика. Об этом стало известно АН "Оперативное прикрытие".

Инцидент произошел 1 июля в деревне Кипень, пострадал ребенок, проживающий в Парголово. Там находится дача его семьи. Животное было "своим", не чужим. По какой причине пес покусал мальчика, неизвестно.

Петербуржца увезли на скорой помощи в больницу, врачи обработали укушенные раны правого плеча и правой ягодицы.

Ранее мы сообщили о том, что владелица собаки заплатит 100 тыс. рублей компенсации за укус ребенка в Пушкине. Животное пытались отогнать, а его хозяйка смотрела на это и бездействовала.

Фото: pxhere (носит иллюстративный характер)