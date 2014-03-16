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Домашняя собака покусала маленького петербуржца в деревне Кипень
Сегодня, 14:20
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Домашняя собака покусала маленького петербуржца в деревне Кипень

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Мальчика увезли на скорой помощи в больницу.

В Ленобласти собака напала на 11-летнего мальчика. Об этом стало известно АН "Оперативное прикрытие". 

Инцидент произошел 1 июля в деревне Кипень, пострадал ребенок, проживающий в Парголово. Там находится дача его семьи. Животное было "своим", не чужим. По какой причине пес покусал мальчика, неизвестно. 

Петербуржца увезли на скорой помощи в больницу, врачи обработали укушенные раны правого плеча и правой ягодицы. 

Ранее мы сообщили о том, что владелица собаки заплатит 100 тыс. рублей компенсации за укус ребенка в Пушкине. Животное пытались отогнать, а его хозяйка смотрела на это и бездействовала. 

Фото: pxhere (носит иллюстративный характер) 

Теги: кипень, нападение собаки
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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