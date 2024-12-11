Задержан 22-летний подозреваемый в избиении школьницы в квартире на Песочной набережной

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Полицейские задержали подозреваемого в избиении 16-летней девочки в квартире на Песочной набережной. Об этом сообщили в региональном МВД.

Напомним, в полицию 22 января из детского травмпункта поступила телефонограмма о том, что к ним самостоятельно с черепно-мозговой травмой, множественными ушибами лица и резаными ранами кисти обратилась 16-летняя девочка.

Полиция установила, что 21 января, около 20:30, девочка находилась в гостях в квартире дома 16 по Песочной набережной, где была избита своим знакомым и его другом, которые насильно удерживали её в квартире.

Вечером 23 января дома 1/24 по Петрозаводской улице задержали предполагаемого участника избиения, неработающего 22-летнего местного жителя.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Фото: Piter.tv