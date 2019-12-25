  1. Главная
79-летний мужчина с улицы Турку отдал мошенникам 4 млн рублей и сам помогал им
Пенсионер думал, что участвует в оперативном мероприятии.

Полиция разыскивает причастных к обману пенсионера с улицы Турку. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ. 

По данным ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, 9 октября к правоохранителям Калининского района обратился 79-летний мужчина. Он, поддавшись убеждению неизвестных по телефону в необходимости декларирования денег, отдал курьерам 4 млн рублей. Кроме того, со 2 по 7 октября потерпевший и сам ездил по указанным адресам и собирал с пожилых людей средства. Пенсионер думал, что участвует в оперативном мероприятии. 

Сейчас проводятся оперативно-следственные действия. 

Ранее мы рассказывали о том, что к мошенничеству в отношении пенсионера в Московском районе причастен пожилой мужчина. 

Фото: pxhere 

