79-летний мужчина с улицы Турку отдал мошенникам 4 млн рублей и сам помогал им

Полиция разыскивает причастных к обману пенсионера с улицы Турку. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ.

По данным ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, 9 октября к правоохранителям Калининского района обратился 79-летний мужчина. Он, поддавшись убеждению неизвестных по телефону в необходимости декларирования денег, отдал курьерам 4 млн рублей. Кроме того, со 2 по 7 октября потерпевший и сам ездил по указанным адресам и собирал с пожилых людей средства. Пенсионер думал, что участвует в оперативном мероприятии.

Сейчас проводятся оперативно-следственные действия.

Фото: pxhere