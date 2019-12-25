  1. Главная
К мошенничеству в отношении пенсионера в Московском районе причастен пожилой мужчина
Сегодня, 10:59
Мошенники убедили потерпевшего передать им 642 тыс. рублей.

В Московском районе задержали подозреваемого в мошенничестве в отношении пенсионера. Злоумышленник также оказался в возрасте, рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. 

В полицию 6 октября обратился 83-летний житель дома на Дунайском проспекте с информацией о том, что с февраля ему звонили неизвестные. Мошенники, введя в заблуждение, убедили мужчину отдать им почти 642 тыс. рублей. Было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ. 

Днем 8 октября на Варшавской улице по подозрению поймали 72-летнего горожанина, его увезли в отдел для разбирательства. 

Ранее на Piter.TV: пенсионерка из Приморского района отдала мошенникам 21 млн рублей. 

Фото: Piter.TV

