К мошенничеству в отношении пенсионера в Московском районе причастен пожилой мужчина

В Московском районе задержали подозреваемого в мошенничестве в отношении пенсионера. Злоумышленник также оказался в возрасте, рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

В полицию 6 октября обратился 83-летний житель дома на Дунайском проспекте с информацией о том, что с февраля ему звонили неизвестные. Мошенники, введя в заблуждение, убедили мужчину отдать им почти 642 тыс. рублей. Было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ.

Днем 8 октября на Варшавской улице по подозрению поймали 72-летнего горожанина, его увезли в отдел для разбирательства.

Фото: Piter.TV