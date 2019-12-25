  1. Главная
Пенсионерка из Приморского района отдала мошенникам 21 млн рублей
Сегодня, 9:24
Женщина продала свою квартиру за 17,8 млн рублей.

Пожилая женщина из Приморского района Петербурга перевела мошенникам 21 млн рублей. Возбуждено уголовное дело. 

Накануне ночью 88-летняя пенсионерка обратилась в полицию. По словам потерпевшей, с 21 июля ей звонили незнакомцы, которые представлялись сотрудниками различных структур, и убедили отдать деньги "для сохранения". Сначала горожанка отправила на продиктованные счета 3,1 млн рублей, позже продала свою квартиру за 17,8 млн рублей, и эту сумму также "сохранила", пишет "Фонтанка". 

Злоумышленников разыскивают правоохранители, проводится проверка. 

Ранее мы рассказывали о том, что уроженец Тамбовской области забрал у пожилого петербуржца свыше 5 млн рублей. 

Фото: Piter.TV 

