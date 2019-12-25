Пенсионерка из Приморского района отдала мошенникам 21 млн рублей

Женщина продала свою квартиру за 17,8 млн рублей.

Пожилая женщина из Приморского района Петербурга перевела мошенникам 21 млн рублей. Возбуждено уголовное дело.

Накануне ночью 88-летняя пенсионерка обратилась в полицию. По словам потерпевшей, с 21 июля ей звонили незнакомцы, которые представлялись сотрудниками различных структур, и убедили отдать деньги "для сохранения". Сначала горожанка отправила на продиктованные счета 3,1 млн рублей, позже продала свою квартиру за 17,8 млн рублей, и эту сумму также "сохранила", пишет "Фонтанка".

Злоумышленников разыскивают правоохранители, проводится проверка.

