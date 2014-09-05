  1. Главная
Уроженец Тамбовской области забрал у пожилого петербуржца свыше 5 млн рублей
Сегодня, 12:37
Злоумышленники убедили мужчину передать им средства "для сохранности".

Полицейские Центрального района задержали жителя Тамбовской области, подозреваемого в мошенничестве в отношении пенсионера. Общая сумма ущерба составила более 5 млн рублей. 

Как сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, накануне к правоохранителям обратился 88-летний мужчина с Сиреневого бульвара. По словам потерпевшего, в период со 2 по 8 октября ему звонили незнакомцы, представившиеся сотрудниками Пенсионного фонда. Злоумышленники убедили горожанина передать им средства "для сохранности". 

Курьером мошенников оказался 37-летний приезжий, его поймали в Херсонском проезде. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ. 

Ранее мы рассказывали о том, что дроп обманул пенсионера с проспекта Ветеранов на 6,9 млн рублей. 

Фото: pxhere 

