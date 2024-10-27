Суд огласил приговор мужчине, который скинул чужого пса с пятого этажа дома на Наличной улице

Петербуржца приговорили к 280-ти часам обязательных работ.

Мировой судья петербургского судебного участка №18 огласила приговор в отношении Андрея Ястребцева, которого признали виновным в жестоком обращении с животным, – передают в Объединенной пресс-службе судов Северной столицы.

В суде установили, что 11-го июля прошлого года Ястребцев всячески издевался над псом по кличке "Барон". Находясь в квартире дома №40 по Наличной улице, фигурант дела избивал собаку, которая принадлежала его знакомому. После этого мужчина взял Барона и скинул его с 5-го этажа дома.

В результате всех перечисленных действий животное получило травмы, которые привели к остановке сердца и гибели. Свою вину в содеянном Ястребцев признал.

Суд назначил наказание в виде обязательных работ сроком на 280 часов. Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга

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