Петербурженка заплатит 70 тыс. рублей штрафа за жестокое обращение с кошкой Плюшей

Женщина выкинула животное с 5 этажа дома на улице Швецова.

Мировой судья 69-го судебного участка Северной столицы огласил приговор в отношении Юлии Новицкой. Женщину признали виновной в эпизоде жестокого обращения с животным, – следует из сообщения Объединенной пресс-службы петербургских судов.

В суде установили, что в ноябре 2022 года обвиняемая, находясь в доме по улице Швецова, взяла чужую кошку (породы "Русская голубая") по кличке "Плюша" и бросила ее из окна пятого этажа. В результате падения кошка получила телесные повреждения, повлекшие за собой увечье.

В 2022 году после неявки в суд Новицкую объявили в федеральный розыск. Женщину удалось задержать только в мае 2024 года на Московском вокзале Северной столицы.

В 2024 году Новицкая вину не признала, указав, что данного преступления не совершала. Суд назначил наказание в виде штрафа в размере 70 000 рублей и освободил в связи с содержанием под стражей с 17 мая 2024 года по 28 февраля 2025 года. Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга

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