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Нетрезвый водитель, задержанный на Ириновском проспекте, предстанет перед судом
Сегодня, 16:59
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Нетрезвый водитель, задержанный на Ириновском проспекте, предстанет перед судом

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Мигранту вменяют ч. 1 ст. 264.1 УК РФ.

Прокуратура Красногвардейского района Петербурга утвердила обвинительный акт по уголовному делу в отношении мигранта. Ему вменяют ч. 1 ст. 264.1 УК РФ, рассказали в надзорном ведомстве 7 марта. 

Органы предварительного расследования установили, что фигурант, ранее привлеченный к административной ответственности по ст. 12.8 КоАП РФ, находясь в состоянии опьянения, совершил поездку на машине Lada Vesta. Его остановили сотрудники ГИБДД у дома 34 по Ириновскому проспекту. 

Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Красногвардейский районный суд города. 

Ранее на Piter.TV: пострадавшая в ДТП пенсионерка получит 250 тыс. рублей компенсации в Петербурге. 

Фото: Piter.TV 

Теги: нетрезвый водитель, прокуратура петербурга
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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