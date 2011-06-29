Нетрезвый водитель, задержанный на Ириновском проспекте, предстанет перед судом

Мигранту вменяют ч. 1 ст. 264.1 УК РФ.

Прокуратура Красногвардейского района Петербурга утвердила обвинительный акт по уголовному делу в отношении мигранта. Ему вменяют ч. 1 ст. 264.1 УК РФ, рассказали в надзорном ведомстве 7 марта.

Органы предварительного расследования установили, что фигурант, ранее привлеченный к административной ответственности по ст. 12.8 КоАП РФ, находясь в состоянии опьянения, совершил поездку на машине Lada Vesta. Его остановили сотрудники ГИБДД у дома 34 по Ириновскому проспекту.

Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Красногвардейский районный суд города.

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