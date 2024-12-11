Пострадавшая в ДТП пенсионерка получит 250 тыс. рублей компенсации в Петербурге

Пожилую женщину сбила водительница автомобиля Mazda СХ-5.

Прокуратура Кировского района Петербурга провела проверку по обращению 76-летней местной жительницы, которая пострадала в ДТП. Об этом сообщили в надзорном ведомстве 5 марта.

В декабре 2023 года водительница автомобиля Mazda СХ-5 во время движения задним ходом сбила заявительницу. В результате пенсионерка получила телесные повреждения средней тяжести. Виновницу аварии привлекли к ответственности по ч. 2 ст. 12.24 КоАП РФ с назначением наказания в виде лишения права управления транспортными средствами на срок 1 год 6 месяцев.

Прокурор района направил в суд исковое заявление о взыскании с водительницы компенсации морального вреда. Исковые требования удовлетворены, в пользу пожилой горожанки взыскано 250 тыс. рублей.

Ранее мы рассказывали о том, что самокатчик получит 700 тыс. рублей компенсации за ДТП в переулке Декабристов.

Фото: Piter.TV