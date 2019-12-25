Самокатчик получит 700 тыс. рублей компенсации за ДТП в переулке Декабристов

Пострадавший получил серьезные травмы и проходил реабилитацию в течение нескольких лет.

Житель Васильевского острова в Петербурге получит компенсацию за моральный ущерб, полученный четыре года назад в результате дорожно-транспортного происшествия.

Пресс-служба прокуратуры Санкт-Петербурга сообщает, что инцидент произошел утром 13 мая 2021 года в переулке Декабристов. Погрузчик Volvo, принадлежавший СПб ГУДП "Центр", столкнулся с электросамокатом, управляемым пожилым мужчиной. Пострадавший получил серьезные травмы и проходил реабилитацию в течение нескольких лет.

Суд признал водителя погрузчика виновным в нарушении правил дорожного движения, но владелец специализированной техники не предпринял действий для компенсации ущерба потерпевшему. Прокуратура подала иск в суд. В итоге с СПб ГУДП "Центр" была взыскана компенсация морального вреда в размере 700 тысяч рублей.

Однако ответчик подал апелляционную жалобу. Санкт-Петербургский городской суд отклонил эту жалобу, подтвердив законность решения суда первой инстанции и оставив его без изменений. Решение вступило в силу, и его исполнение контролируется прокуратурой района.

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Фото: Piter.TV