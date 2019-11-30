Мать погибшего от инфекции младенца из Шушар отправили в СИЗО

Она знала о болезни, но побоялась вызвать врачей.

Петербургский суд отправил под стражу жительницу Шушар, по вине которой, как полагают, погиб ее 7-месячный сын. В отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.

Напомним, что 26 февраля в квартире по Валдайской улице в Шушарах правоохранители обнаружили труп младенца. Как полагает следствие, ребенок болел около месяца. Его мать, уроженка Средней Азии, зная о болезни, не предприняла должных мер для оказания медпомощи или вызова врачей. Смерть ее сына наступила из-за инфекционного заболевания.

С учетом позиции прокуратуры Пушкинского района г. Санкт-Петербурга, суд избрал обвиняемой меру пресечения в виде заключения под стражу сроком по 26 апреля 2025 года. Прокуратура Санкт-Петербурга

Ранее мы сообщали, что полиция задержала подозреваемую в поножовщине на Светлановском проспекте.

Видео: Прокуратура Санкт-Петербурга