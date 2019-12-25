Мать младенца, погибшего в Шушарах от инфекции, не вызывала врачей из-за страха

В отношении мигрантки возбуждено уголовное дело по ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Мать семимесячного младенца, который погиб в Шушарах от инфекции, рассказала, почему не вызывала ребенку медиков. Причиной стал страх, пишет Neva.Today.

Напомним, женщина является уроженкой одной из стран Средней Азии. Следователи полагают, что ее сын болел около месяца. В отношении мигрантки возбуждено уголовное дело по ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

По словам фигурантки, она не вызывала малышу "скорую", поскольку боялась, что детей отберут. Женщина была без регистрации и патента.

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Фото: пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу