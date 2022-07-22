По факту смерти 7-месячного ребенка от инфекции в Шушарах возбудили дело

Накануне тело младенца обнаружили в доме на Валдайской улице.

По факту гибели 7-месячного ребенка в Шушарах в отношении его матери возбудили уголовное дело по статье 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по Санкт-Петербургу.

По данным правоохранителей, мама скончавшегося младенца является уроженкой одной из стран Средней Азии. Она, как полагают в следствии, в течение месяца, зная о болезни сына, не принимала должных мер для вызова врача и оказания медпомощи. Ребенок скончался в связи с инфекционным заболеванием.

Следователями проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, решается вопрос о предъявлении женщине обвинения. ГСУ СК России по Санкт-Петербургу

Ранее мы сообщали, что подозреваемый в убийстве 55-летнего знакомого в Павлово предстанет перед судом.

Фото: Piter.TV