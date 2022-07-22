Подозреваемый в убийстве 55-летнего знакомого в Павлово предстанет перед судом

Перед судом предстанет мужчина, которого подозревают в убийстве знакомого в поселке Павлово Ленобласти. Об этом сообщили в пресс-службе регионального отдела следственного комитета.
По данным следователей, инцидент имел место 6 декабря прошлого года. Находясь в квартире дома по улице Быкова, обвиняемый вместе со своим знакомым распивал спиртные напитки. В ходе внезапно разгоревшегося конфликта между мужчинами произошла драка. Фигурант дела нанес 55-летнему потерпевшему множество ударов по месту расположения жизненно важных органов, в результате чего последний скончался.
Следственным органом собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
Следственный комитет Ленинградской области
Ранее мы рассказывали, что из США депортировали петербуржца, который устроил нападение в Пулково.
Видео: Следственный комитет Ленинградской области
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все