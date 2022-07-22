Подозреваемый в убийстве 55-летнего знакомого в Павлово предстанет перед судом

Предположительно, он убил знакомого в ходе распития спиртных напитков.

Перед судом предстанет мужчина, которого подозревают в убийстве знакомого в поселке Павлово Ленобласти. Об этом сообщили в пресс-службе регионального отдела следственного комитета.

По данным следователей, инцидент имел место 6 декабря прошлого года. Находясь в квартире дома по улице Быкова, обвиняемый вместе со своим знакомым распивал спиртные напитки. В ходе внезапно разгоревшегося конфликта между мужчинами произошла драка. Фигурант дела нанес 55-летнему потерпевшему множество ударов по месту расположения жизненно важных органов, в результате чего последний скончался.

Следственным органом собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Следственный комитет Ленинградской области

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