Из США депортировали петербуржца, который устроил нападение в Пулково

Он с товарищами под видом спецназовцев напал на перевозчика денег в пассажирском терминале.

Генпрокуратура России и правоохранительные органы США договорились о передаче на родину уроженца Ленинграда, который в 2014 году совершил разбойное нападение в аэропорту "Пулково", – сообщают в пресс-службе российского надзорного ведомства.

Более 10 лет назад мужчина с товарищами, притворяясь бойцами спецназа, совершили "налет" на перевозчика денег, который пребывал в своей машине в пассажирском терминале аэропорта. Угрожая огнестрельным оружием, гражданин похитил свыше 1,5 млрд долларов, после чего скрылся.

В 2020 году его объявили в международный розыск, после чего, спустя год, у мужчины возникли проблемы с соблюдением миграционного законодательства США. С тех пор он пребывал под надзором американских правоохранителей. Сегодня стало известно, что ленинградца депортируют на родину. Через Каир его доставят в Москву.

Ранее мы сообщали, что мужчина украл свыше 7 млн рублей для постройки коттеджа в Ленобласти.

Видео и фото: Генпрокуратура России