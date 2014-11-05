Из США депортировали петербуржца, который устроил нападение в Пулково

Генпрокуратура России и правоохранительные органы США договорились о передаче на родину уроженца Ленинграда, который в 2014 году совершил разбойное нападение в аэропорту "Пулково", – сообщают в пресс-службе российского надзорного ведомства.
Более 10 лет назад мужчина с товарищами, притворяясь бойцами спецназа, совершили "налет" на перевозчика денег, который пребывал в своей машине в пассажирском терминале аэропорта. Угрожая огнестрельным оружием, гражданин похитил свыше 1,5 млрд долларов, после чего скрылся.
В 2020 году его объявили в международный розыск, после чего, спустя год, у мужчины возникли проблемы с соблюдением миграционного законодательства США. С тех пор он пребывал под надзором американских правоохранителей. Сегодня стало известно, что ленинградца депортируют на родину. Через Каир его доставят в Москву.
Ранее мы сообщали, что мужчина украл свыше 7 млн рублей для постройки коттеджа в Ленобласти.
Видео и фото: Генпрокуратура России
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