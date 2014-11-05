Финансовый директор фирмы украл свыше 7 млн рублей для постройки коттеджа в Ленобласти

Он получил средства через фиктивные договоры подряда.

Петербургский суд вынес приговор Антону Мартыновских, который обвиняется в заключении фиктивных договоров с целью хищения средств организации. Об этом рассказали в пресс-службе надзорного ведомства Северной столицы.

В суде установили, что обвиняемый, исполняя обязанности финансового директора транспортной компании ООО "Лидер-Транс", без ведома гендиректора заключил фиктивные договоры с несуществующими организациями. Перечисленные на фиктивные счета средства фигурант дела впоследствии похитил и использовал для строительства и обустройства частного дома в Ленинградской области.

С учетом позиции государственного обвинения виновному назначено наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Также удовлетворен иск потерпевшей стороны – ООО "Лидер-Транс" о компенсации ущерба, причиненного преступлением. Прокуратура Санкт-Петербурга

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Фото: Прокуратура Санкт-Петербурга