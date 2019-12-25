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Бывший сотрудник петербургского фитнес-центра обманул троих пенсионеров почти на 70 тыс. рублей
Сегодня, 16:55
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Бывший сотрудник петербургского фитнес-центра обманул троих пенсионеров почти на 70 тыс. рублей

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Он предложил пожилым клиентам, пришедшим на занятия, воспользоваться эксклюзивным предложением с особыми условиями.

В Петербурге экс-сотрудник фитнес-центра обманул трёх пожилых людей на общую сумму 66 тысяч рублей. Как сообщает издание spb.aif.ru, мужчина занимал должность менеджера в отделении на улице Ярослава Гашека. Он предложил пожилым клиентам, пришедшим на занятия, воспользоваться эксклюзивным предложением с особыми условиями.

Пара пенсионеров и 79-летняя женщина рассказали схожие истории. Летом прошлого года им поступило предложение, доступное только для постоянных клиентов. Они заключили договор на два года стоимостью 22 тысячи рублей и получили три абонемента.

Однако в феврале текущего года им сообщили, что их контракты недействительны, а менеджер, продавший им абонементы, больше не работает в компании. Пострадавшие обратились в правоохранительные органы.

Ранее мы сообщили о том, что "hуководитель" обвинил петербуржца в терроризме и заставил отдать мошенникам 12 млн рублей/

Фото: Piter.TV

Теги: криминал, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия,

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